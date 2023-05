Basket | Serie A1 2022 2023 | tabellone e accoppiamenti playoff

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ile glideidellaA1di. La Regular Season volge al termine, dopo trenta giornate ricche di azione, di emozioni e di colpi di scena, dentro e fuori dal campo. Sono otto le squadre che si contenderanno l’ambito scettro nazionale, con, come sempre, qualche favorita d’obbligo e un nutrito gruppo di outsider. Si ricorda fin da ora che i quarti di finale e le semifinali si giocheranno inal meglio delle cinque partite, mentre la finale Scudetto in unaal meglio delle sette. Ecco quindi gli, che verranno aggiornati a mano a mano che le posizioni in classifica diventeranno ufficiali. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO ...

...30 PSV - Ajax 3 - 0 16:45 Feyenoord - FC Utrecht 3 - 1 20:00 AZ - RKC Waalwijk 3 - 0 CALCIO -B 16:15 Pisa - Bari 1 - 2 16:15 Ternana - Venezia 1 - 4- LEGAA 15:00 Napoli - ...L'Italia delpesca le Filippine dall'urna dei Mondiali 2023. La nazionale di Gianmarco Pozzecco giocherà ...occasione per continuare a creare entusiasmo come abbiamo fatto finora con unadi ...finita 2 - 0 per Social Osa Le altre seriee del girone Verde: Marnatese - Piadena (0 - 2), Settimo - Gardonese (0 - 2). Bocconi -7 Laghi (1 - 1).

Milano ok, batte Tortona ed è prima. Treviso e Varese salve, Verona in A2 La Gazzetta dello Sport

Doppietta tutto cuore firmata da Corona Platina e Sansebasket che nei rispettivi match con Marnatese e Vigevano fanno scintille staccando il pass per la finale promozione.Sfida combattuta per Piadena ...Prima gara della finale playoff amara per la Gold&Gold Messina che cedono il passo a Castanea con il risultato di 70-74. La squadra di Sidoti aveva illuso, nel primo quarto d’ora, il Pala Mili strapie ...