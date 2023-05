Basket femminile | Serie A1 | Schio ha il match point per il titolo | Bologna sogna il colpaccio

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Si disputa domani sera, con palla a due alle 20.00 al Palaromare, gara-2 della finale del massimo campionato italianodie in campo tornano la Famila Wubere la Virtus Segafredo. Si parte dall’84-86 per le venete di gara-1 e, dunque, perè giÃper il, mentre le emiliane sono obbligate a vincere per allungare la. Si riparte dai 20 punti di Howard in gara-1, con la giocatrice decisiva per tutto ile che ha messo la tripla che ha ribaltato il risultato a 19 secondi dalla fine., invece, ancora una volta si affiderà alla vena realizzativa di Zandalasini, autrice di 19 punti all’andata, e su Parker per espugnare il ...