Basilico con foglie bucate o raggrinzite | la soluzione è a portata di mano a costo zero!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 1 maggio 2023)con: laè aSe sei un appassionato, allora sai quanto è importante prendersi cura delle erbe aromatiche come il. Ma cosa succede quando il tuo preziosoviene colpito da malattie e parassiti? Te lo spieghiamo noi in questo articolo. Una delle piante più apprezzate in cucina è il. È una pianta aromatica che può essere adoperata per arricchire una miriade di ricette: da una semplice pasta al pomodoro fino al pesto genovese. Ma trattandosi di un organismo vivente può accadere che durante la sua vita ilvada incontro ad aggressioni da parte di svariati parassiti. Quando questo succede, le...