Baseball | Dominic Fletcher debutta in MLB | l’italoamericano segna un doppio con gli Arizona Diamondbacks

(Di lunedì 1 maggio 2023) Settimana importante in chiave Italia nel mondo del. Dopo Drew Maggi infatti hato in MLB anche Dominc, giocatore ingaggiato dagliper rimediare all’infortunio di Corbin Carroll. Un esordio d’altro profilo per il fratello del più noto David (attualmente in triplo A nell’organizzazione degli Angels), il quale ha battuto unnel primo turno in battuta, non salvando però la sua squadra dalla sconfitta per 12-4 con i Colorado Rockies. Prosegue dunque il buon periodo di, giocatore che in occasione degli ultimi WorldClassic 2023 ha messo a referto sette valide e un fuoricampo, quest’ultimoto nei quarti di finale contro il Giappone. Serie A 2023: doppia vittoria per ...

C.J. Cron had three hits, including a three-run homer, Austin Gomber gave up one run over six innings and the Colorado Rockies beat the Arizona Diamondbacks 12-4 on Sunday to snap a seven-game home ...