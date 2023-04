(Di lunedì 1 maggio 2023) La battaglia per il quarto posto e laè agguerrita, Andreaesprime il suo pensiero su Dazn, guardando in particolare a tre squadre tra cui l’Inter. OBIETTIVI – La corsa per il quarto posto è nel vivo, Andreava controcorrente sul percorso di tre squadre: «La Juventus deve arrivare tra le prime quattro assolutamente, ma ad inizio anno in casa vianconera il primo obiettivo è sempre vincere un trofeo. La qualificazione inpenso sia unpiù per leadesso, quindi Inter e Milan, che si stanno giocando anche una finale di». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Parlo di Chiellini,, Buffon. Sono giocatori che trasmettevano lo stile del club, ed il ... La Juventus dovrà continuare a lottare per laper raggiungere un trofeo che sarebbe ...... come si può dire che abbia fatto male Allegri è uscito dalla, ma è in semifinale di ..., Chiellini e Buffon . Ogni allenatore avrebbe bisogno di ricostruire per mettere tutte le ...... come si può dire che abbia fatto male Allegri è uscito dalla, ma è in semifinale di ... Di Maria, Pogba Va rimessa in piedi una struttura come quella composta da Bonucci,, ...

Barzagli: «Champions League è più problema per le milanesi» Inter-News.it

L'ex bianconero Andrea Barzagli ha commentato la sfida del Dall'Ara ai microfoni di Dazn: "Chi è più contento di questo punto Alla fine penso potessero vincere tutti e ...Dalla vittoria in campionato contro la Lazio al doppio confronto di Champions League contro il Milan. GRANDE RIPRESA – Andrea Barzagli dice la sua sullo stato di forma dell’Inter in campionato, con un ...