Bari e Cittadella si dividono la posta! 1-1 al San Nicola Esposito sostituito

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 maggio 2023)è terminata sul punteggio di 1-1. Il vantaggio dei biancorossi con Benedetti è pareggiato dalla rete di Maistrello nel finale. Per Sebastiano, attaccante in prestito ai pugliesi dall’Inter, 70? in campo PARI –Ilnon va oltre l’1-1 al Sancontro il. I “galletti” passano in vantaggio al 51’con Benedetti ma si fanno rimontare, solo nel finale, dalla rete degli ospiti arrivata con Maistriello. Per Sebastiano, attaccante biancorosso in prestito dall’Inter, 70? minuti in campo ed anche una buona occasione costruita alla metà del secondo tempo: un gran movimento per liberarsi alla conclusione dal limite. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...