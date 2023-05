Bari-Cittadella | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

(Di lunedì 1 maggio 2023) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio San Nicola, ilospita ilnella gara valida per la 35esima giornata del campionato diB. Andare in A senza passare per i playoff? I biancorossi ci credono, ma la situazione resta complicata, anche perché davanti si trovano i granata alla disperata ricerca di punti per la salvezza. Ecco dunque le ultime sullee dove vedere intelevisiva. Il momento delPhoto credits: SSCIlsta portando avanti il suo campionato di altissimo livello e vuole provare fino all’ultimo a contendere il secondo posto al Genoa, anche se non sarà facile. Nell’ultimo turno è arrivato un successo ai danni del ...

L’arbitro internazionale Davide Massa di Imperia, 41 anni, è stato designato dall’AIA per dirigere la sfida di oggi, lunedì 1 maggio, alle 15, tra Bari e Cittadella.Continua il duello a distanza del Bari con Genoa e Sudtirol. Con i rossoblu è in piedi ancora la pur debole speranza di conquistare la seconda posizione, con i bolzanini l’obbiettivo è ...