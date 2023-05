Bari-Cittadella 1-1 Calcio serie B

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ilha pareggiato per 1-1 con il. Vantaggio dei pugliesi con Benedetti, pareggio dei veneti grazie alla rete di Maestrello a cinque minuti dalla fine. A tre giornate dalla fine del campionato didiB il Frosinone, vincendo il posticipodi stasera, avrebbe dieci punti di vantaggio sulterzo in classifica e sarebbe dunque promosso inA. Per la seconda promozione diretta rimane invariato il vantaggio di sei punti sul. Ilè ancora in zona playout per non retrocedere. L'articolo1-1 B proviene da Noi Notizie..

Alle 15 il, che non ha abbandonato il sogno della promozione diretta, attende il, mentre il Genoa è di scena a Bolzano contro il Sudtirol. L'Ascoli attende il Pisa, il Parma va a ... Il Genoa è reduce dal successo esterno per 1 - 0 sul campo del, propiziato dalla rete di ...

87'- Gol confermato. 86'- Sull'angolo la palla resta in area e Masitrello la spinge in rete. Si attende solo l'ok del Var per proseguire. PARI DEL CITTADELLA, ...84'- Il Cittadella spinge. Nuovo angolo per i veneti. 82'- Niente rigore. Il Cittadella toglie Salvi per Maistrello. 81'- Nel frattempo Morachioli e Cheddira escono per Antenucci ...