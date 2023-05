Barcellona-Osasuna martedì 02 maggio 2023 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici I catalani ricevono la squadra di Arrasate

1 (ore 19.30) Incontro valevole per la trentatreesima giornata di Liga. Ilviene dalla vittoria casalinga per 4 - 0 contro il Betis ed é largamente primo con 79 punti; ......00 Venezia - Modena 20:30 Frosinone - Reggina VOLLEY - SUPERLEGA 17:15 Trentino - Civitanova CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Arsenal - Chelsea CALCIO - LA LIGA 19:3019:30 UD ......formazione di Imanol Alguacil reduce dalle terza vittoria nelle ultime cinque gare contro l'...Madrid che al momento si trova al secondo posto con 68 punti e a - 11 dalla capolista...

Liga, Barcellona-Osasuna: quote scommesse e pronostico Tuttosport

Ecco tutti i risultati della trentaduesima giornata di LaLiga 2022/23 e la classifica. Il Barça avvicina il titolo.La compagine biancoblù ha bisogno di far punti per non rischiare di perdere il vantaggio acquisito nei confronti del Villarreal ...