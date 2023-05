"Il Festival della Lucea spegnere le sue prime dieci candeline " afferma l'assessore alla ... Eugenio Coccia , accademico, direttore dell'Institute for High Energy Physics di, già ...L'uscita di scena dell'olandesepochi secondi prima dell'ingresso ai box di Max Verstappen , ... il Circus affronterà la prima tripletta stagionale: Imola, Monte - Carlo etutta d'un ...8, Musetti sale al 18: ranking Grazie alla semifinale di, Lorenzo Musetti scala ancora posizioni eal n°18 del ranking ATP. Sinner resta all'ottavo posto, avanza Berrettini pur ...

Barcellona, arriva una maxi offerta per Ansu Fati Calciomercato.com

Se Simone Inzaghi non dovesse raggiungere il quarto posto in classifica, l'Inter potrebbe essere obbligata a vendere qualche big ...SBK: Ecco la programmazione completa dell'appuntamento catalano delle derivate, in diretta sulla pay-tv e in chiaro sul digitale al tasto 8 del telecomando ...