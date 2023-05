Barbara D’Urso corteggiata da Netflix per condurre un reality? Il rumor

(Di lunedì 1 maggio 2023)pronta a lasciare Mediaset dopo 30 anni per? Stando ad alcune indiscrezioni trapelate da Affari Italiani, la nota conduttrice fino a un paio di anni fa punta di diamante del palinsesto di Canale 5, sarebbe stata contattata dalla nota piattaforma streaming perun format molto seguito all’estero. Icirca l’addio dialla rete del Biscione hanno preso piede da diversi mesi, da quando si è ritrovata alla conduzione di un solo programma tv, dopo lunghi anni di egemonia.starebbe corteggiando la nostra Barbarella nazionale perla versione italiana di Love Never Lies,show da tutti considerato l’erede di Temptation Island. A differenza di Temptation ...

Un mese fa è andato in onda a Domenica In un video - messaggio di che è diventato addirittura un caso. In molti ritengono che l'intervento a sorpresa su Rai1 della conduttrice di Mediaset sia una conferma della rappacificazione con Mara Venier . Quest'...Mara Venier imita La frase non passata inosservata Mara Venier ha iniziato questa 33esima puntata della stagione 2022 - 2023 di ' Domenica In ', collegandosi con i tifosi del Napoli , ...