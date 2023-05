Barbano | lo scudetto day di Palomba dimostra che in Italia la prevenzione coincide con la psicosi

(Di lunedì 1 maggio 2023) Lomatematico al Napoli non è arrivato: la Salernitana ha smorzato i sogni di gloria, o meglio, li ha rimandati. A mercoledì o a giovedì a Udine, poco importa. Ma loday imposto dal prefetto di Napoli, Claudio, è costato un lavoro inutile di centinaia di agenti, arrivati a Napoli a tutelare l’ordine pubblico. Come la metterà ora il prefetto? Se lo chiede Alessandrosul Corriere dello Sport. Napoli, scrive, hato ancora una volta di essere meglio di come la si racconta. Soprattutto, l’architettura montata dal prefettoper motivi di ordine pubblico, addirittura con il rinvio di un giorno della partita,che inlain generecon la ...

...acutamente osservato Alessandro, condirettore del Corriere dello Sport - Stadio dopo avere diretto per quasi sei anni il Mattino di Napoli, storico osservatorio partenopeo: "Questo...... oggi Napoli non è periferia della nazione ma un'isola che vive di tempi e attese non in connessione con il resto del Paese Alessandro, sul Corriere dello Sport, scrive dellodel ...: "che senso ha E se poi lonon dovesse arrivare La macchina della sicurezza non è in grado di assicurare lo svolgimento di una festa" Napoli 26/04/2023 - preparativi festeggiamenti ...

Lo scudetto è uno strappo rispetto alla crisi cronica di Napoli e al ... IlNapolista

Il giornalista Alessandro Barbano, sulle pagine del Corriere dello Sport, scrive in merito allo scudetto che sta per arrivare a N ...Napoli si prepara a festeggiare il terzo scudetto della sua storia. Contro la Salernitana il primo match point, Lazio permettendo. La città è invasa di azzurro e di tricolore, pronta a esplodere di gi ...