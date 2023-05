Banche | verso salvataggio First Republic Bank | l’acquisirà JpMorgan

(Di lunedì 1 maggio 2023) La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) ha preso possesso dellae ha concluso un accordo per la vendita della maggior parte degli asset della banca aChase & Co. Lo rende noto un comunicato dell’Authority di regolamentazione Usa.assumerà tutti i 103,9 miliardi di dollari di depositi die acquisterà la maggior parte dei suoi 229,1 miliardi di dollari di attività. Si tratta – spiega il Wsj – del secondo più grande fallimento bancario nella storia statunitense che negli ultimi due mesi ha visto i tre più crac di istituti bancari, tra cui Silicon Valleye Signature. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) ha preso possesso della First Republic Bank e ha concluso un accordo per la vendita della maggior parte degli asset della banca a JPMorgan Chase & Co.