Ayrton Senna | il ricordo di un campione diventato leggenda a 29 anni dalla scomparsa

per sempre. È così in questo 1° maggio, giorno in cui il pilota brasiliano viene celebrato oltremodo anche a distanza di 29 anni, quando per l'ultima volta si rese protagonista su un ...Dopo essere stato nominato la scorsa settimana 'Patrono dello sport brasiliano, il leggendario pilota, tre volte campione del mondo di F1, deceduto 29 anni fa sul circuito di Imola, sarà onorato dalla Fiesp, con la sua immagine proiettata sulla Galleria Digitale del Centro Culturale Fiesp,...Il Brasile prepara l'omaggio ad, deceduto 29 anni fa sul circuito di Imola. Dopo la nomina a 'Patrono dello sport brasiliano', la Fiesp - federazione delle industrie di San Paolo - ha deciso di proiettare l'immagine del ...

F1, 29 anni senza Senna: i 10 momenti iconici di Ayrton La Gazzetta dello Sport

Ventinove anni fa il brasiliano moriva dopo un grave incidente a Imola. Tanti i ricordi degli appassionati, compresi cantanti famosi come Cremonini e Dalla ...Il 1° maggio del 1994 è una data che segna il tragico epilogo di una fine settimana maledetto. Il Gran Premio di San Marino di 29 anni fa si è portato via anche Ayrton Senna. E il mondo della Formula ...