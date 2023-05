... tra i cinque finalisti Giulia Estero, Anastasia Montesano, Gaia Ruffino,e Francesco Peluso. "Nell'ambito della partnership con COMICON Napoli 2023, Alcott ha avuto l'opportunità di ...... tra i cinque finalisti Giulia Estero, Anastasia Montesano, Gaia Ruffino,e Francesco Peluso . 'Nell'ambito della partnership con COMICON Napoli 2023 , Alcott ha avuto l'opportunità di ......(Vera) Candidato sindaco Raffaele Russo Millesettecento99 Alfuso Teresa Antignani Chiara...Monda Alfredo Paparo Carmela Rende Immacolata Testa Chiara Testa Maria Rosaria Zoppoli Maria...

Aurora Cantone si aggiudica il “Contest Alcott cerca talenti!” Videoinformazioni

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le società Aurora di Stabio e Liberi Tiratori di Chiasso invitano, rispettivamente, a presentarsi il 5 maggio e il 6 maggio ...