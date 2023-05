Aurora Aksnes | chi è la cantante norvegese ospite al Concertone del Primo Maggio?

, conosciuta semplicemente come, è una cantautrice norvegese che sarà ospite a Roma durante il concertone del 1 L'articolo Chi è, cantante internazionale al ...'Mi dicono che sono troppo stravagante, ma sono un modello per gli alternativi', dice, questo il vero nome dell'artista, che dopo l'esibizione di oggi al Concertone tornerà a Roma il 3 ...La cantautrice norvegese - all'anagrafe, classe 1996, originaria di Stavanger - ha pubblicato nel gennaio del 2022 il suo terzo album da studio, " The Gods We Can Touch " - prodotto ...

Chi è Aurora Aksnes, la cantante ospite internazionale del Concerto del Primo maggio di Roma 2023 Radio Deejay

Con quei lineamenti nordici (arriva dalla Norvegia, d'altronde), quei capelli biondo platino e quella carnagione chiarissima, sembra una dei Targaryen de Il trono di spade. Anche lo stile ...Nel closing-day del Lollapalooza 2023 in Brasile si è esibita con una fascia arcobaleno gigante in mano, grande quanto lei. Adesso è stata scelta come voce ufficiale del Concertone del Primo Maggio di ...