ATP Roma 2023 | quando anche Jannik Sinner disputava le Pre-qualificazioni E quel derby con Musetti…

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) La storia dei tornei di prequalificazione per gli Internazionali d’Italia è, se vogliamo, un po’ particolare. E non è un’idea nata in Italia, perché se è nato l’evento che, col tempo, è diventato un prodromo del Foro Italico, lo si deve a un’ispirazione americana. C’era, infatti, il mito delle preorganizzate dalla USTA: queste, però, valevano posti per il tabellone di qualificazione agli US Open. Facciamo una dovuta premessa: in questa sede, pur se sarebbe interessante affrontarel’argomento legato al corrispettivo femminile, ci si occuperà del solo lato maschile delle pre, dasono state messe in scena, e cioè dal 2011. Risale al’anno, infatti, l’ideazione di questa serie di tornei in giro per l’Italia diventata un modo per dare la chance a tutti i ...