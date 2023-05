ATP Roma 2023 | il tabellone delle pre-qualificazioni maschili Giovanni Fonio guida il seeding

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il torneo ATP Masters 1000 didegli Internazionali d’Italiaavrà il suo prologo nelle Prequalficazioni, che si svolgeranno dal 2 al 5 maggio: in palio ci sarà un posto nelle. Ildi singolare maschile conta 31 giocatori: i match saranno al meglio dei tre set con tie break a 7 punti. Partecipano alle Prequalficazioni i 24 tennisti provenienti dai tornei regionali e 7 giocatori invitati dal settore tecnico della FITP: Gianmarco Ferrari ha ottenuto una wild card per lee così la testa di serie numero 1,, ha ottenuto un bye al primo turno.PRE(1)bye Catini – Baldoni Calvano – Gola Tabacco – (5) ...

ATP Roma 2023: quando anche Jannik Sinner disputava le Pre-qualificazioni. E quel derby con Musetti... OA Sport

La storia dei tornei di prequalificazione per gli Internazionali d'Italia è, se vogliamo, un po' particolare. E non è un'idea nata in Italia, perché se è nato l'evento che, col tempo, è diventato un p ...Il Parco del Foro Italico si prepara alla festa del tennis più bella e intensa della sua storia. Mancano solo pochi giorni all’80.ma edizione degli Internazionali BNL d’Italia, un’edizione che per div ...