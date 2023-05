ATP Madrid | Holger Rune | “La prossima volta farò un pisolino | mentre spiegano le cose al mio avversario”

(Di lunedì 1 maggio 2023)ha fatto un po’ di valutazioni dopo quanto ieri sera, a completamento del programma di incontri del terzo turno della parte alta del tabellone principale del Masters1000 di. Sul campo del Manolo Santana Stadium, il danese (n.7 del mondo) è stato sconfitto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, con il punteggio di 7-6 (1) 5-7 7-6 (5). Tuttavia, a tenere banco è stato il comportamento del danese e la reazione del pubblico presente sugli spalti.è stato pesantemente fischiato quando, nel corso di una lunga discussione tra il suoe il giudice di sedia su una palla giudicata “buona” dal sistema Foxtenn e ritenuta out da Davidovich Fokina con il segno sul campo a dimostrarlo, il danese ha calpestato la zona “incriminata”, nei fatti non consentendo più che il tutto ...

ATP Madrid 2023, bordate di fischi a Holger Rune: l'episodio che ha fatto imbestialire il pubblico - VIDEO OA Sport

Una partita molto lottata quella di ieri, a chiusura del programma sul campo del Manolo Santana Stadium di Madrid (Spagna), terzo turno del Masters1000 sulla terra rossa della Caja Magica. Il padrone ...Cachin elimina Tiafoe in due set. Zapata Miralles batte anche Safiullin, terza vittoria consecutiva in carriera in un Masters 1000 ...