ATP Madrid | come cambia il tabellone con l’eliminazione di Rune? Un outsider in semifinale | Alcaraz gongola

(Di lunedì 1 maggio 2023) Siamo ormai a metà del torneo di, il secondo Masters1000 sulla terra rossa della stagione, e le sorprese non stanno mancando di certo. La parte superiore delprincipale è già agli ottavi di finale, e lì sono i parecchi i nomi che, giorno dopo giorno, sono praticamente evaporati. L’ultimo di questi è Holger: il danese è uscito sconfitto ieri al terzo turno contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in cui non ha fatto mancare anche le consuete polemiche per il suo comportamento bizzoso. In quello spicchio diperò non è l’unico grande nome a mancare: sempre nella giornata di ieri Hubert Hurkacz ha dovuto inchinarsi a Borna Coric, mentre ai trentaduesimi sono usciti sconfitti sia il nostro Lorenzo Musetti, da Yannick Hanfmann, sia Casper Ruud, sorpreso da Matteo Arnaldi. Il secondo ...