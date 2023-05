ATP Madrid | Alejandro Davidovich Fokina | “Grazie al gesto di Rune il pubblico mi è stato più vicino”

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Una partita molto lottata quella di ieri, a chiusura del programma sul campo del Manolo Santana Stadium di(Spagna), terzo turno del Masters1000 sulla terra rossa della Caja Magica. Il padrone di casa,, è uscito vittorioso da una partita molto impegnativa contro il n.7 del mondo, Holger, con il punteggio di 7-6 (1) 5-7 7-6 (5), durata più di tre ore di gioco. Un match molto intenso, caratterizzato anche dall’episodio di cui già da diverse ore si parla, cioè quello che ha visto protagonista. Sul finire del primo set, infatti,era in forte disaccordo sulla valutazione data da sistema “Foxtenn” su un servizio giudicato in campo. Secondo l’iberico, la palla era out, come dimostrato dal segno ...