ATP Madrid 2023 in tv oggi | orari 1° maggio | programma | streaming | ordine di gioco

(Di lunedì 1 maggio 2023) I restanti match validi per i sedicesimi di finale del Masters 1000 disi potranno vedere in diretta tv su Sky Sport Uno HD (canale 201, fino alle 20:25) e su Sky Sport Tennis HD (canale 205) e in direttasu Sky Go e NOW.ATPLunedì 1MANOLO SANTANA STADIUM Dalle 11:00 A. Shevchenko (Q) (RUS) – D. Medvedev (RUS) (2) – sedicesimo di finale maschileNon prima delle 13:00 M. Andreeva (RUS) – A. Sabalenka (BLR) (2) – ottavo di finale femminileNon prima delle 16:00 P. Badosa (ESP) (26) – M. Sakkari (GRE) (9) – ottavo di finale femminileNon prima delle 20:00 S. Baez (ARG) (25) – S. Tsitsipas (GRE) (4) – sedicesimo di finale maschileA seguire I. Swiatek (POL) (1) – E. Alexandrova (RUS) (16) – ottavo di ...