Atletica | Antonella Palmisano dopo la gara di Madrid | “Mi sentivo una ragazzina | risultato che mi fa ben sperare”

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) Uscire dall’incubo.quasi due anni dalla vittoria alle Olimpiadi di Tokyo,è tornata a poter disputare unadi marcia iscrivendosi alla 10km di. Alla fine arriva il tredicesimo posto in 45:05, ma il tempo conta relativamente poco, con l’aver terminato la competizione che rappresenta un gran passo in avanti. “All’arrivo ho provato un senso di liberazione – ha affermatoai microfoni della Fidal – Non ho neanche avvertito fastidi fisici e quindi non mi sono neppure servite le soluzioni a cui avevo pensato per gestirli. Posso essere contenta, malgrado la posizione in classifica non sia certo quella a cui ero abituata, ma per ora devo saperla accettare. Mi è solo da stimolo per le prossime gare“. Archiviata la soddisfazione di non aver avuto ...