Atletica | addio a Ralph Boston | vinse l’oro nel lungo ai Giochi Olimpici di Roma 1960

La sorella maggiore, Lexie, ha praticatonella squadra dell'Università di Stanford. L'... Paige ha dettoalle competizioni, preferendo portare avanti la sua passione per il golf sui ...La morte di Ottolina è una grande perdita per la comunità dell', in quanto è stato un nome indimenticabile nella storia di questo sport. Nato a Lentate sul Seveso, in Brianza, il 23 novembre ...È morto a 80 anni Sergio Ottolina , ex velocista italiano finalista ai Giochi Olimpici di Tokyo del 1964 ed ex detentore del record europeo dei 200 metri . Era nato nel 1942 a Lentate sul Seveso, in ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

È morto l’istrionico primatista dei 200 metri piani, due volte alle Olimpiadi. Aveva festeggiato da poco gli 80 anni ricordando i celebri scherzi a Berruti.Addio Sergio. Quanto ci mancherai. Le battute, gli scherzi, gli aneddoti che diventano poesia. Sergio Ottolina se n’è andato a 80 anni. Di lui resteranno le imprese sulla pista d’atletica, le finali o ...