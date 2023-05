Ascolti tv domenica 30 aprile | La sposa | Lo show dei record | Che tempo che fa

(Di lunedì 1 maggio 2023)tv302023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,302023? Su Rai 1 è andato in onda LaSu Rai 2 Crossword Mysteries. Su Rai 3 Cheche fa. Su Rete 4 Zona Bianca. Su Canale 5 Lodei. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Ma chi ha totalizzato i maggioritv302023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv302023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime ...

... poi la settima e l'ottava (nonché ultima) rispettivamente7 e lunedì 8 maggio. Stando a ... Infatti la messa in onda delle partite al giovedì sera ha fatto calare gliper una fiction ...... 'In Colombia ho cantato con un violinista di strada: non ci ha filati nessuno'Tv 16 aprile 2023, La Sposa, Gerry Scotti e Fazio allo sprint Gli ospiti di Che Tempo che Fa Lasera ...... ed è quando parli direttamente a Dio e loattraverso le parole del Corano. Questo avviene ...spirituale e sostenibilità Il Festival Seed (seme in inglese) è in corso in Umbria fino a. ...

Ascolti tv di domenica 23 aprile - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta, come al solito da Mara Venier che, oltre ad avere in studio tantissimi ospiti si è anche collegata con Napoli, con lo stadio dove ...Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra la fiction La sposa su Rai 1 e Lo Show dei Record, su Canale 5 Ieri sera, domenica 30 aprile 2023, sono andati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsest ...