Ascolti tv domenica 30 aprile 2023 | La Sposa | Lo Show dei Record | Che tempo che fa | Le Iene | dati Auditel e share

(Di lunedì 1 maggio 2023)tv30, qual è stato il programma più seguito dai telespettatori ieri sera? La programmazione tv è stata ricca anche ieri ed èdi vedere chi si è aggiudicato la sfida deglitelevisivi. In ogni caso, i telespettatori hanno avuto modo di scegliere anchesera tra i tanti programmi disponibili. Il palinsesto, tra serie tv, programmi di attualità e approfondimento, è stato infatti variegato. Ma qual è stato il programma preferito dei telespettatori? Cosa ha appassionato di più il pubblico? Ha vinto la Rai o Mediaset? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ...

Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 la fiction in replica ' La sposa' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il film ' Crossword Mysteries Proposta con omicidio ' piace a .000 spettatori con il % di ...Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri ,30 aprile 2023 . Su Rai 1 'La sposa' ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre 'Lo Show dei record' su Canale 5 , ha ottenuto .000 spettatori con il % di share.... poi la settima e l'ottava (nonché ultima) rispettivamente7 e lunedì 8 maggio. Stando a ... Infatti la messa in onda delle partite al giovedì sera ha fatto calare gliper una fiction ...

Ascolti tv domenica 30 aprile 2023: La sposa, Lo show dei Record Tvblog

Nell'intervista rilasciata a Verissimo Gianni Sperti ha rivelato alcuni retroscena riguardo il suo matrimonio con Paola Barale: le sue parole ...Ascolti tv 30 aprile 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...