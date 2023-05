ASCOLTI TV 30 APRILE 2023 | LA SPOSA 15 | 9% | LO SHOW DEI RECORD REMIX 12 | 1% | FAZIO | LA FORMULA 1 | DS | PRESSING

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 1 maggio 2023)TV 30· Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – xTg1 – xIn Famiglia – x In Famiglia – xSanta Messa – xA Sua Immagine – xLinea Verde – 2053 20.30 + 2982 23.10Tg1 – xPres. Domenica In – 2146 15.30Domenica In – 2554 19.20 + 2086 17.90Domenica In – 1587 14.20Da Noi A Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xAffari Tuoi – 4344 23.34La– 2706 15.90Speciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xTg5 Speciale – xSanta Messa – xStorie Melaverde – x + xMelaverde – xTg5 – xArca di Noè – xBeautiful – xTerra Amara – xVerissimo – 2256 20.50Verissimo – 2144 18.10Avanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! Story – xTg5 – xPaperissima Sprint – 2745 14.83Lodei– 1866 12.10Tg5 – ...