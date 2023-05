Artst’s Stories Narrazioni | al Castello d’Alagno di Somma Vesuviana la rassegna di Gaetano Romano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Domenica 7 maggio, alle ore 11, presso ildi(Na) in via Circumvallazione 61, sarà aperta al pubblico ladi Arte Contemporanea dal titolo “”, a cura del critico d’arte. Saranno presenti il sindaco Salvatore Di Sarno, Rosalinda Perna Assessore alla Cultura, che ha seguito da vicino i lavori, e i componenti della Giunta, Rubina Allocca, Vincenzo Cestaro ...

