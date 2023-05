Antonella Viola | la virologa che ci consiglia si smettere di vivere

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tutto cominciò col cervello. Quando l'immunologaaffermò che chi beve ce l'ha più piccolo, in tutti noi si materializzò lo spettro della nostra scatola cranica che, sorso dopo sorso, diventava sempre più leggera. Ad ogni «cin cin» un neurone volava via, ad ogni tappo che saltava per aria si volatilizzava anche un po' della nostra materia grigia fino a ritrovarci con un buco al posto del cervello. La docente di Patologia generale all'Università di Padova che durante la pandemia, come tutti i suoi colleghi frequentava più studi tv che laboratori, aveva apprezzato la decisione dell'Irlanda di avvisare il bevitore con una bella etichetta sulla bottiglia: l'alcol nuoce alla salute. Come il fumo. I produttori di vino insorsero, la comunità scientifica si divise in una guerra a colpi di studi medici. Impiegammo qualche giorno a smaltire la ...

Antonella Viola: «Digiuno 16 ore al giorno e ho detto basta all'alcol, è cancerogeno» Vanity Fair Italia

