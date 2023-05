Antonella Viola e il digiuno a ore per combattere l’invecchiamento | «La fa anche mio marito | nel week end mangiamo normalmente»

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’immunologaha pubblicato un libro in cui parla de La via dell’equilibrio: scienza dele della longevità. La docente di patologia generale all’università di Padova spiega oggi in un’intervista a Repubblica che dieta, sonno ed attività fisica possono rallentare i sintomi della vecchiaia e mantenere buona la salute. «Il momento in cui ho capito che qualcosa stava cambiando è stato a 38 anni. Ho avuto i primi due figli a 30 e 32 anni, senza programmarli perché ero in due momenti molto impegnativi della mia vita lavorativa. A 38 anni ero in una posizione più solida e ho pensato fosse il momento giusto per il terzo figlio. Che però non è mai arrivato: io e mioabbiamo provato per un anno, ma senza successo. Evidentemente il mio tempo biologico per la riproduzione era passato». La ...