Andrea Agnelli si è sposato in gran segreto in Umbria con Deniz Akalin

, ex presidente della Juventus, ha celebrato il proprio matrimonio con Deniz Akalin nel weekend, a Lisciano Niccone, un comune in provincia di Perugia. La coppia ha scelto di tenere la ...si è sposato in gran segreto con la sua compagna, ora moglie, Deniz Akalin . L'ex presidente della Juventus ha celebrato le nozze il 29 aprile scorso, in Umbria, nel municipio di ...si è sposato a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, con Deniz Akalin , sabato scorso, 29 aprile. Dopo il sì riservatissimo davanti al sindaco Gianluca Moscioni nel municipio del ...

Andrea Agnelli si è sposato: nozze segrete in Umbria con Deniz Akalin La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Fiori d’arancio per Andrea Agnelli, che ha detto si a sua moglie Deniz Akalin, la donna di origini turche che è al suo fianco da ormai qualche anno. L’ex presidente della Juventus è stato celebrato lo ...