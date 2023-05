Ancora piogge e forti temporali | fino a quando dura il maltempo

(Di lunedì 1 maggio 2023) Continua l'ondata diche si è abbattuta sull'Italia. Dopo un weekend e un Primo maggio caratterizzato dae grandine su quasi tutto il paese, anche nella giornata di domani 2 maggio sono previsti, anche intensi, su alcune regioni, in particolare al Centro-Sud...

Secondo gli ultimi dati diffusi mancail 43,7% di acqua ma un mese fa ne mancava il 60%. ... Nei prossimi giorni, fanno sapere dall'Arpa,e rovesci potrebbero tornare a interessare il ...La perturbazione che interessa l'Italia sta portato precipitazioni sparse su gran parte del territorio nazionale. L'area di bassa pressione, in movimento verso il Mar Tirreno meridionale, nelle ...Il maltempo continua ad abbattersi sulla Campania e la Protezione civile della Regione ha prorogato l'allerta meteo pere temporali fino alle ore 20 di domani, martedì 2 maggio. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali, è giallo su tutto il territorio per "precipitazioni locali o ...

Ancora piogge e temporali: fino a quando durerà il maltempo ilGiornale.it

la previsione meteo aggiornata conferma tanta pioggia per i prossimi due giorni, specie al Centro e al Sud. Tutta colpa (o merito, se consideriamo il perdurante periodo siccitoso) di un centro di bass ...Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 2 maggio, allerta arancione su gran parte dell'Emilia-Romagna, allerta gialla sui restanti settori dell'E ...