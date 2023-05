Ancelotti | «Antetokounmpo ha ragione Ho vinto tanti titoli | ma ne ho perso molti di più»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 maggio 2023) Carloè intervenuto in conferenza stampa prima della partita del suo Real Madrid, fuori casa contro la Real Sociedad, in programma domani sera. Le parole del tecnico riportate da As: «Domani sarà impegnativo, perché la Real Sociedad è una grande squadra. Abbiamo alcuni giocatori fuori per infortuni e squalifiche, quindi sarà dura. E poi c’è il calendario, che non ha alcun senso; ma andiamo con tutta la voglia del mondo». Dopo aver passato in rassegna i diversi indisponibili,ha sottolineato la necessità di trovare un nuovo attaccante per il futuro: «Il progetto deve includere la firma di un nove, perché Karim ha un’età. Ma oggi, nonostante i suoi alti e bassi, sta facendo molto bene. Rodrygo, Vinicius, Asensio… il problema in questi due anni non è stato l’attaccante. Benzema potrebbe partire titolare. Era un po’ stanco oggi, ma se ...