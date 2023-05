Amici 22 | infortunio per Giulia Pauselli | cos' è successo?

... di cui la metà medici di medicina generale, molti anche. E' vero che ci siamo trovati di ... Sarebbe stato logico ed auspicabile estendere la protezione dell'sul lavoro da parte dell'...... salvando 3 match point, ma ora sta stabilizzando il suo gioco dopo une qualche ... Incroci fra, così diversi nel fisico e nella crescita. SARTORI FILES Il redivivo Marco Cecchinato ...Parliamo di ascolti. Ieri, sabato 29 aprile, è andata in scena la 7puntata della 22edizione di. La puntata, che ha visto l'eliminazione di Cricca e l'di Isobel, è stata vista da 4.125.000 telespettatori pari a uno share del 27,2%. Su Rai1, invece, lo speciale in prima serata ...

Isobel Kinnear ha avuto un infortunio ad Amici, la ballerina si è fatta male al braccio Fanpage.it

Il Cadice ha battuto il Valencia 2 a 1, conquistando tre punti preziosissimi per la lotta salvezza. A sbloccare il risultato è stato Gonzalo Escalante, tornato in campo dopo ...Il pilota spagnolo, ancora out per l'infortunio patito ad inizio stagione, si gusta la corsa da casa insieme agli amici a quattro zampe.. (da marcmarquez93 Instagram) ...