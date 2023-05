Amici 22 | Cricca saluta Isobel in lacrime dopo l’eliminazione

Nel daytime in onda oggi lunedì, 1 maggio, è emerso quali sono stati gli ultimi istanti emozionanti diprima di abbandonare per sempre la Casetta diin lacrime per l'addio ad ...Nell'ultima puntata del serale diè finito al ballottaggio finale con Aaron ed è stato eliminato. Prima di uscire dalla casetta il ragazzo ha voluto passare del tempo con la fidanzata ...Dopo essere stato eliminato durante la settima puntata del Serale ,ha dovuto abbandonare per sempre '' e salutare tutti i suoi compagni. Nel daytime andato in onda lunedì, 1 maggio, sono stati mostrati gli ultimi momento dell'allievo prima di lasciare ...

Le prime parole di Cricca dopo l’eliminazione… - Amici Backstage | Witty TV Witty TV

Amici 22, le prime parole di Cricca dopo l’eliminazione dal talent È andata in onda ieri sera la settima puntata del serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi… Leggi ...Cricca, eliminato dal serale di Amici di Maria De Filippi, ha dovuto abbandonare per sempre il talen show e soprattutto salutare tutti i suoi compagni. Nel daytime in onda oggi lunedì, ...