Amici 22 | Cricca in lacrime prima di lasciare la scuola | “Isobel la amo” La ballerina gli fa una promessa

Leggi su isaechia

(Di lunedì 1 maggio 2023) Nel daytime appena terminato di22, sono state mostrate le immagini in cui Giovanniha lasciato la Casetta. L’allievo di Lorella Cuccarini è stato eliminato durante la settima puntata del Serale per volere dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, che hanno salvato Aaron Cenere. L’eliminazione diha scosso tutti i compagni e anche lui è sembrato particolarmente provato al pensiero diil gruppo, soprattuttoKinnear. Tra laaustraliana e il cantante, infatti, si era creata una sintonia, sfociata in un flirt di breve durata. A distanza di poche settimane, i due allievi si sono mostrati più distanti, dando adito alla convinzione che la loro “storia” fosse finita. Sebbene la produzione non abbia chiarito chi fosse stato, ...