Ambra Angiolini al Primo Maggio | i look oversize sono un inno alla primavera anche sotto la pioggia

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il concerto delche si tiene i Piazza San Giovanni a Roma è ormai un appuntamento immancabile, e non soltanto per chi ogni anno affolla la centralissima piazza della capitale, maper chi lo segue da casa e… per! L’attrice e cantante, infatti,quest’anno (per il sesto di seguito) è la conduttrice della lunga maratona musicale dove fin da subito si è confermata regina del palco madi stile con i suoi outfit che gridano, nonostante laincessante che ha caratterizzato la giornata.: ildelgridaAttrice, ...

La band di artisti, capitanata da Marco Conidi, è stata la prima a raccogliere l'iniziativa lanciata poco prima dal palco daai ragazzi in piazza di aiutare ad aggiornare la ...La band di artisti, capitanata da Marco Conidi, è stata la prima a raccogliere l'iniziativa lanciata poco prima dal palco daai ragazzi in piazza di aiutare ad aggiornare la ...I conduttori E per il sesto anno consecutivo saràa condurre il Concertone con il supporto dell'attore e conduttore, Biggio. "In sei anni siamo cresciuti anche a livello di scaletta: ...

Nicola Porro massacra Ambra Angiolini: "Solo str***, ragazzina teleguidata" Liberoquotidiano.it

Concertone primo maggio 2023 al via. L'evento si apre con L’Orchestraccia, il gruppo folk rock capitolino che da anni fa rivivere sui palchi la tradizione musicale capitolina. Chiude ...Tutto pronto per il concerto del primo maggio in piazza San Giovanni in Laterano. Malgrado la pioggia, l'evento per la Festa del Lavoro comincerà alle 14. Madrina per la sesta ...