Almeria – Elche – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’sarà retrocesso dalla Liga martedì 2 aprile sera se non riuscirà a superare unche sta lottando per la vita verso il fondo della classifica. Gli ospiti sono in qualche modo ancora vivi in termini di potenziale sopravvivenza, ma sono a 17 punti dal 17° posto del Valencia a sei partite dalla fine, mentre l’è 16°, due punti davanti al 18° posto dell’Espanyol. Il calcio di inizio diè previsto alle 19:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreL’si presenterà alla grande sfida di martedì dopo la sconfitta per 4-2 contro i campioni del Real Madrid di sabato pomeriggio, con un risultato che li ha lasciati a 33 punti in 32 partite. L’Union si ...