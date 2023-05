Almanacco del 01-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 maggio 2023)del giorno mi chiamo a sabato 29 aprile Buona giornata da parte di Francesco Vito Oggi la chiesa ricorda Santa Caterina da Siena al nome Caterina nella forma Latina a Caterina tradizionalmente deriva dall’aggettivo femminile Greco catena che significa pura pietà Santa Caterina compatrona d’Europa dottore della Chiesa anche il proverbio ci dice per Santa Caterina gli animali fuori dalla cascina inattivi oggi Michelle Pfeiffer Luca Laurenti Uma Thurman Noi andiamo a fare gli auguri nostri dati di oggi allora in particolare Tantissimi auguri di buon onomastico a Caterina da Bergamo da tutti noi in particolare dalla nostra Maria Teresa e che si aggiunge un altro proverbio ancora è per questo Cioè più che altro più proverbio un colloquio Mai dire il proprio la frase di Santa Caterina a una frase che dice chi l’amore aggiusta le cose storte È vero È vero È vero ...