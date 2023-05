AllegriOut | un calciatore della Juventus mette like e scatena il caos | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 maggio 2023) E’ sempre più delicata la situazione in casa. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal pareggio in trasferta contro il Bologna e la situazione di classifica è delicata e la qualificazione in Champions League è a rischio. La stagione dei bianconeri non è stata di certo all’altezza, dall’eliminazione in Champions League a quellaCoppa Italia e al rendimento in campionato. Dopo tre sconfitte consecutive, lanon è andata oltre l’1-1 sul campo del Bologna. I padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Orsolini, poi il brutto errore di Milik dal dischetto. Al 60? è stato proprio l’attaccante ex Napoli a siglare il gol del definitivo 1-1.di Alessandro Di Marco / AnsaIlcontro Allegri Laoccupa attualmente la ...