Allegri | «Juventus ancora davanti alle altre Oggi reazione dopo l’Inter!»

(Di lunedì 1 maggio 2023)parla della posizione in classifica della, nonostante il pareggio col Bologna. L’natore bianconero, intercettato dai microfoni di Rai 2, fa riferimento anche alla sfida di Coppa Italia persa contro l’Inter. MOLLI – Massimilianoparla della situazione della, in classifica ma anche a livello psicologicola sconfitta con l’Inter. Così l’natore bianconero per la Rai: «Questa col Bologna era una bella occasione però ora bisogna vincere col Lecce perché siamo comunque. Siamo noi quelli che abbiamo il destino nelle nostre mani. Quanto era importante avere una...

pesca dalla panchina per dare freschezza ai suoi e la rete del pareggio arriva proprio da ... Lafa fatica e i padroni di casa tentano l'affondo per tornare in vantaggio ma peccano di ...Massimiliano, allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Bologna Massimiliano, allenatore della Juve, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Bologna. Le sue dichiarazioni: ...Iling ha fatto una cosa straordinaria, ma hanno dieci partite in Serie A alla. È una fase di crescita. Nel finale non abbiamo attaccato due palle in area, nel primo tempo abbiamo rischiato ...

Per certi versi, sembrano più lunghe queste 100 partite del secondo ciclo in bianconero che le precedenti 271 distribuite in cinque stagioni di soli successi. È una questione di percezione, d'altronde ...Esclusiva Calcio Style, arrivano ulteriori conferme in merito all’attaccante seguito dai rossoneri. Una notizia che ha del clamoroso, vediamo in dettaglio.