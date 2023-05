Alla scoperta del lato oscuro della Luna con Danuri

Crediti: NASA/KARI/ASU Riflessione Due tipi di illuminazione secondaria consentonoShadowCam di acquisire immagini in aree che non ricevono la luce solare diretta. Il primo è il chiarore ...E' la soluzione perfetta per godersi una serata suggestivadella città: quella città che tutti pensiamo di conoscere, ma che spesso riserva sorprese inedite e meravigliose... Come ...di capolavori in cui la regina dei fiori è presente, Maestri del calibro di Van Gogh, Klimt, Dalì, Monet, Boldini e tanti altri. Alle ore 15.30 nella ex stalla workshop di estrazione ...

Le telecamere di “Mela Verde” alla scoperta dei tre Salumi Dop Piacentini IlPiacenza

Il Trenino di Milano dell'Associazione I Gelsi vi soprenderà, perché vista dalle sue comode e accoglienti carrozze ...La figura del pensatore inglese è centrale nella storia delle idee e nella nostra concezione della vita in comune, del diritto, dello Stato, delle istituzioni e della loro natura più profonda ...