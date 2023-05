Alla feria de Abril di Siviglia con la moglie coraggiosa del torero più audace

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 1 maggio 2023) Si sono spente ieri, dopo una folcloristica settimana, le luci passionali dellade, una delle feste internazionali e popolari più importanti d’Europa. In unasplendida come sempre, gli andalusi, finita la corrida in cartellone alle 18:30severissima Plaza de Toros de la Real Maestranza, sono saliti sulle carrozze, lungo il corso del Guadalquivir, fino al quartiere di Los Remedios, sud della città. Là hanno rivissuto la festa secondo tradizione, in una città popolata da una dozzina di vie dedicate agli eroi della tauromachia, da Joselito El Gallo che fu un bambino prodigio nel mondo taurino a Juan Belmonte, soprannominato “la meraviglia di Triana”, quartiere della sua città natale e fondatore del toreo moderno. Suonano i carillon delle giostre e fra le casetas, piccole e grandi casette ...