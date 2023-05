Alla faccia dei divieti | i napoletani festeggiano in tutta Italia – FOTO E VIDEO

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il Napoli non ha ancora vinto lo scudetto, ma la festa dei tifosi è già partita, anche dopo Napoli-Salernitana. In questi giorni qualcuno ha provato a mettere dei limitifesta dei tifosi del Napoli sparsi in. Ci hanno provato a Varese, pure a Bergamo e Salerno, in quest’ultima città ci sono stati fuochi e accoglienza di festa per il punto strappatosquadra di Spalletti. Eppure nonostante quegli avvisi con fare intimidatorio di quattro ultras senza alcuna autorità, la festa deinessuno la può fermare. Lo dimostrano leche ci vengono inviate dai club del gruppo Uanm (Unione Azzurra Nel Mondo) che dimostrano come i tifosi partenopei se ne freghino altamente di imposizioni senza alcun senso. L'articolo proviene da Calcio Napoli, ...

... prima di presentare domanda per avere l'assegno unico è bene chel'Isee, in modo da ...unico per i figli è aumentato quest'anno per effetto della rivalutazione e in misura diversa in base...... 'Dal punto di vista competitivo - dice - spero di fare bene, non dico il podio ma puntotop 10, è tanto che sono fermo. Poi ovviamente l'importante è cherisultato la raccolta fondi'. ...... tra le due donne ci sarebbe stato anche un contatto fisico , che avrebbe portatodenuncia da ... quando si è presentata Nicole Daza : iltra la Szabo e la moglie del campione ...