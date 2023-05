Alla biblioteca di Ladispoli un ciclo di seminari sul dialogo efficace tra giovani e adulti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 maggio 2023)– L’Amministrazione comunale rende noto che dal 9 al 29 maggio si terranno idi formazione, riservato alle ragazze e ai ragazzi, per sviluppare la capacità di relazione e comunicazionetra. I seminati sono stati organizzati dal Delegato alle Politicheli, Riccardo Rosolino, in collaborazione con l’assessore all’Istruzione eCultura, Margherita Frappa, e saranno tenuti ddottoressa Anna Maria Rospo. Gli incontri avranno inizio dal 9 maggio presso lacomunale e si terranno dalle 18:00 alle 20:00. Gli altri appuntamenti, con lo stesso orario, sono fissati per il 22 maggio e 29 maggio. “Si tratta diinterattivi – dice il delegato Riccardo ...