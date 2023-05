Alice Scagni uccisa dal fratello | la mamma | Lo Stato ci ha traditi

Genova . "Sono giorni estremamente dolorosi, terribili". Antonella Zarri un anno fa ha perso due figli., che di anni ne aveva 35, e il fratello Alberto, 43, che l'ha ammazzata e che da quel 1 maggio non ha più parlato con i suoi genitori. Neppure quando un paio di mesi fa, Antonella, si è decisa ..." Alberto è una persona malata ed è mio dovere fare di tutto perché venga curato ". Non ha dubbi Antonella Zarri, la madre di Alberto, il 42enne che uccise con 17 coltellate la sorellal'1 maggio 2022, in strada a Quinto (Genova), sulla grave fragilità psichiatrica del figlio. Lo ha rivisto, per la prima volta dall'...A parlare è Antonella Zarri, la madre di, che è andata a trovare in carcere il figlio Alberto che ha ucciso la sorella con 12 coltellate. Un incontro che il Gip ha sempre impedito ...

Alice Scagni uccisa dal fratello. La madre va a trovarlo in carcere: «Ha rivisto in me sua sorella, non è... Corriere della Sera

La 34enne morì il primo maggio 2022 per mano del fratello Alberto. Dalle 11 di domani la cerimonia religiosa nella chiesa della Consolazione ...