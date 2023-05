Il futuro di Franck Kessie è sempre più in. L'ex centrocampista del Milan, attualmente al Barcellona , potrebbe lasciare la Liga ...30 Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard 2 - 0 14:30 PSV -3 - ...... frenata rossonera, la corsa Champions resta inMaldini - Champions, ecco perché funziona il ...30 FC Volendam - PSV 2 - 3 16:45 SC Cambuur - Feyenoord 0 - 3 20:00- FC Emmen 3 - 1 20:00 ...Nelle altre due partite troviamo da una parte in grandeSiviglia - Manchester United dopo il ...battono un club olandese in trasferta europea del 2009 quando ebbero la meglio per 3 - 1 dell'

Ajax, in bilico il futuro di Heitinga. Ecco il sostituto Calciomercato.com

Si fa sempre più incerto il futuro di Onana con la maglia dell'Inter: il Chelsea continua a premere e domani potrebbe essere una giornata clou.