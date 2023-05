Agostinelli non getta la spugna | “A Cittadella per fare una grande partita”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Andreaal termine della sfida di campionato che ha visto il Benevento ospitare il Parma. L’allenatore marchigiano ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Fabio Pecchia. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post. Sentimento – C’è rammarico perché dovevamo vincere. Per come si era messa, però, cosa si può dire a questa squadra? C’è stato il massimo impegno. Reggina, Palermo e Parma hanno sofferto con noi, ma a noi serve qualche punto in più. Approccio – E’ dovuto solo all’aspetto mentale, nel primo quarto d’ora avevamo le gambe bloccate. Dopo siamo migliorati, ci siamo mangiati dei gol e nella ripresa abbiamo disputato una buona prestazione. Avevamo solo bisogno di vincere, dobbiamo rimandare ...

E contro la squadra ultima in classifica, quel Benevento guidato da, gli uomini di Pecchia hanno una possibilità chepossonosfruttare. I campani sono ultimi in classifica e anche ......tra Spal - Perugia e Brescia - Cosenza che potrebbero far avvicinare la truppa dialla ... con quest'ultimo che potrebbe partire dalla panchina, anche perchéha particolarmente convinto ...Oggi tocca ad Andreaprovare a centrare l'impresa. Per una volta il tecnico anconetano ... Può esserci qualche avvicendamento fisiologico, ma la strada intrapresasi cambia: difesa a tre,...

Solo la matematica ancora non condanna la Strega. Con il pareggio di oggi (2-2) in casa contro il Parma, la contemporanea vittoria del Brescia e il ...