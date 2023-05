Franco(148 Atp) e Federico()3 in gara nel challenger di Praga (73.000 di montepremi su terra battuta).ha pescato al primo turno il francese Hugo Gaston (106 Atp e testa di serie ...Francoin realtà ha vinto due partite senza nemmeno scaldare il motore. All'esordio l'... Cosa che non succederà coi ragazzi perché Federico, l'unico italiano in gara, è stato eliminato (...Franco(148 Atp) e Federico()3 in gara nel challenger di Praga (73.000 di montepremi su terra battuta).ha pescato al primo turno il francese Hugo Gaston (106 Atp e testa di serie ...

Agamenone e Gaio in tabellone a Praga Tiscali

Franco Agamenone (148 Atp) e Federico Gaio ()3 in gara nel challenger di Praga (73.000 € di montepremi su terra battuta). Agamenone ha pescato al primo turno il francese Hugo Gaston (106 Atp e testa ...Al Challenger 75 di Roseto degli Abruzzi (terra battuta) il match di secondo turno tra Franco Agamenone e Kilian Feldbausch, che avrebbe dovuto essere l’incontro di cartello della giornata, si è invec ...