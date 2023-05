AEW | “Tres de Mayo” Battle Royal nel prossimo episodio | dedicata ai Trios della federazione

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 1 maggio 2023) La AEW ha annunciato una “deper ildi Dynamite in programma tra due giorni. Questo incontro, come suggerisce il nome, sarà disputato da diversie dovrebbe decretare (manca l’ufficialità) i nuovi #1 Contender aiTitles detenuti dalla House of Black. I partecipanti all’incontro, ad oggi, presentano subito due sorprese: I Lucha Brothers & El Hijo del Vikingo faranno squadra per la prima volta in AEW ed anche la QTV (Powerhouse Hobbs, Aaron Solow e QT Marshall) “debutterà” con la sua nuova formazione al completo in un incontro. Ecco la locandina ufficiale del match: TheDe...